2019/02/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب عيّن جيفري روزن نائباً لوزير العدل خلفاً...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يعيّن نائباً جديداً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يعيّن نائباً جديداً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).