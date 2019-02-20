تصديق اعترافات لمتهمين اثنين روجوا لنقود مزورة في بغداد

2019/02/20 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اعترافات متهمين اثنين عن جريمة ترويجهم لنقود مزورة وبيعها إلى المواطنين ومكاتب الصيرفة.

وذكر بيان لاعلام القضاء، ان "المتهمين اعترفوا لقاضي التحقيق باستلام المبالغ المزورة من دولة لبنان وبعد ذلك يقومون ببيعها وتصريفها في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد".واضاف أن "المفارز القابضة عليهم ضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة والتي احتوت على عملة أجنبية أيضا"، مبينا أن "المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 52 من قانون البنك المركزي العراقي وانها بصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".انتهى ..



م ف

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