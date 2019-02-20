روحاني : التوترات مع أمريكا في ذروتها

2019/02/20 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووصف روحاني مؤتمر وارسو هذا الشهر بأنه "فاشل".وقال روحاني في اجتماع حكومي "الصراع بين إيران وأمريكا في ذروته حاليا.وأمريكا توظف كل قوتها ضدنا".انتهى ..م ف

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