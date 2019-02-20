تسرب لغاز سام في تكريت وتسجيل إصابات في مدرسة

2019/02/20 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد من طلبة مدرسة في مدينة تكريت بسبب تسرب لغاز كيميائي سام.وذكر مصدر مخول في شرطة صلاح الدين ان “تسرباً حصل بمادة غاز الامونيا من أحد معامل الثلج القريبة من احدى مدارس في مدينة تكريت تسبب باختناق عدد من الطلبة والمعلمات وتم نقلهم الى المستشفى واستقرار حالتهم الصحية”.وأكد “إستقرار الحالة الصحية للمعلمات […]

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