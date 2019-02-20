تصديق اعترافات متهمين اثنين روجوا لنقود مزورة في بغداد

2019/02/20 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صدقت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاربعاء، اعترافات متهمين اثنين عن جريمة ترويجهم لنقود مزورة وبيعها إلى المواطنين ومكاتب الصيرفة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (20 شباط 2019)، أن “المتهمين اعترفوا لقاضي التحقيق باستلام المبالغ المزورة من دولة […]

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