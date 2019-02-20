صور: هكذا بدا اعتصام ذوي المهن الصحية في النجف

2019/02/20 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اضرب العشرات من ذوي المهن الصحية، الاربعاء، للمطالبة برفع مخصصات الخطورة ورفع التسكين الوظيفي.واظهرت صور حصل عليها “ناس”، اليوم (20 شباط 2019)، اليوم الاول للاضراب من مدينة الصدر الطبية في النجف.ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أثناء إجتماع المجلس يوم امس، الى “الاستجابة لطلب وزير الصحة والبيئة علاء […]

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