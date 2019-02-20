صادرات ايران النفطية ترتفع في بداية 2019

2019/02/20 | 13:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات تتبع الناقلات ومصادر في قطاع النفط أن صادرات إيران من النفط الخام ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني وستظل مستقرة هذا الشهر على الأقل مع زيادة بعض العملاء المشتريات بسبب الإعفاءات من الحظر الأمريكي.

وقال مصدر في شركة تتبع صادرات إيران إن متوسط الشحنات بلغ 1.25 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.



وتراوحت الصادرات بين 1.1 و1.3 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، بما يفوق التوقعات التي جاءت في البداية.

وقال المصدر بالقطاع الذي يتتبع الصادرات الإيرانية "نعتقد أن العملاء يشترون كميات أكبر قبل انتهاء المهلة" في إشارة إلى انتهاء الاعفاء من الحظر الامريكي في مايو أيار.

وتفيد بيانات رفينيتيف إلى زيادة الصادرات في فبراير شباط من 1.1 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.



وتشير تقديرات المصدر بالقطاع إلى أن صادرات يناير كانون الثاني 1.3 مليون برميل يوميا وهو قريب من مستوى فبراير شباط.

وقال مصدر في شركة ثانية تتبع صادرات إيران إن الشحنات في أول عشرة أيام من فبراير شباط تجاوزت 1.1 مليون برميل يوميا وتتجه للصعود لمستوى يفوق توقعات المصدر.

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