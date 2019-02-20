السيد عمار الحكيم يشدد على منع العودة الى صفحة الإنتكاس والتراجع الأمني

2019/02/20 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، على منع العودة الى صفحة الانتكاس والتراجع الأمني.ونقل بيان لمكتبه قوله “لطالما دعونا وفي مناسبات عدة الى ضرورة ضبط الامن وتأمين كل شبر من ارض العراق ، فلقد تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد ستة من مواطني منطقة الحيرة من اصل اثني عشر آخرين اختطفتهم فلول عصابة […]

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