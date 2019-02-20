تييم يتقدم ستة مصنفين خرجوا من الدور الأول في دورة لكرة المضرب

2019/02/20 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم النمسوي دومينيك تييم المصنف أول، سلسلة من ستة مصنفين بين الثمانية الأوائل خرجوا من الدور الأول لدورة ريو دي جانيرو البرازيلية لكرة المضرب، بعد خسارته أمام الصربي لاسلو دييري.

وسقط تييم في المباراة التي أقيمت الثلاثاء بالتوقيت المحلي في البرازيل، بنتيجة 3-6 و3-6، ليخرج عند المحطة الأولى من الدورة التي تقام على ملاعب ترابية، وسبق له أن توج بلقبها في العام 2017.

وقال تييم «كنت أعاني من بعض الآلام، تحسن الوضع بعض الشيء الا أنني أمضيت يوما سيئا.



لم أتمكن من استعادة إيقاعي، وسارت الأمور على نحو سيئ، وتمكن هو (دييري) من السيطرة» على مجريات المباراة.

في المقابل، أكد الصربي المصنف 90 عالميا أنه حقق أجمل انتصار في مسيرتي.



ضربت الكرة بشكل جيد، حافظت على ثباتي خلال تبادل الكرات من الخط الخلفي، وتقدمت (نحو الشبكة) متى كان ذلك مطلوبا».

أضاف «بصراحة، هو (تييم) لعب بمستوى دون المعتاد».

وأتى خروج تييم ليضاف الى سقوط المصنفين الأوائل في الدورة التي تعد من دورات الـ500 نقطة في روزنامة رابطة اللاعبين المحترفين، وتستمر حتى 24 شباط/فبراير الحالي.

وودع ريو دي جانيرو الإيطالي فابيو فونييني المصنف ثانيا الذي خسر بنتيجة 2-6 و3-6 أمام الشاب الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم (18 عاما ومصنف 109 عالميا)، والإيطالي ماركو تشيكيناتو الثالث الذي سقط أمام السلوفيني ألياز بيديني 5-7 و6-7 (1-7)، والمصنف سادسا الصربي دوسان لاييوفيتش أمام البريطاني كاميرون نوري 2-6 و1-6، والمصنف سابعا التونسي مالك الجزيري الذي خسر أمام الأرجنتيني فيديريكو دالبونيس 3-6 و5-7، والمصنف ثامنا التشيلي نيكولاس ياري أمام الإسباني روبرتو كارباييس 3-6، 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).

وقال أوجيه-ألياسيم المشارك ببطاقة دعوة، في تصريحات بعد فوزه على فونييني “تأتي الى هنا وتكون مباراتك الأولى ضد المصنف ثانيا.



بشكل موضوعي لا تكون مرشحا (للفوز).



لكنك تؤمن بكرة المضرب التي تقدمها، بأدائك.



نحن نتمرن من أجل انتصارات كهذه”.

ونجا من مقصلة المصنفين، الخامس البرتغالي جواو سوزا الذي فاز على الأرجنتيني غيدو بييا بصعوبة 6-4، 3-6 و6-4، بينما يخوض المصنف رابعا حامل اللقب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان مباراته في الدور الأول الأربعاء ضد الأوروغوياني بابلو كويفاس.

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