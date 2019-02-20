نادي الأسير: قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 40 فلسطينيا الليلة الماضية

2019/02/20 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء 40 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين “(22) شابّاً من ساحات المسجد الأقصى المبارك وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال للمسجد مساءً، والاعتداء على المصلّين بالضّرب المبرح، من بينهم مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس”.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي جانبا من المواجهات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى بين المصلين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على قيام إسرائيل بإغلاق باب الرحمة أحد بوابات الحرم القدسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس محمود عباس أجرى الليلة الماضية اتصالا مع الشيخ محمد حسن مفتي القدس والديار المقدسة للاطلاع على الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي “حيا الرئيس صمود أبناء شعبنا المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

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