المحمداوي يدعو الى تعديل قانون وزارة الزراعة وانصاف المهندسين الزراعيين

2019/02/20 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الى اجراء تعديلات على قانون وزارة الزراعة لتكون انتاجية، واكد ضرورة انصاف المهندسين الزراعيين، وجاء حديث سيادته خلال إستقباله بمكتبه الخاص في محافظة البصرة نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة (علاء البدران).

وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى ” اصبح من اللازم في الوقت الحاضر اجراء تعديلات على قانون وزارة الزراعة وجعلها انتاجية بالإضافة الى كونها خدمية وبحثية ارشادية والذي سينعكس ايجابيا على كميات انتاج المحاصيل الزراعية مما يساهم في تطوير الناتج المحلي من الثروة الوطنية والتخلص من احادية الاقتصاد”.

واضاف “يجب انصاف شريحة المهندسين الزراعيين العاملين في دوائر الدولة من خلال توفير مخصصات هندسية، كما ندعو الى تخصيص اراضي زراعية للمهندسين الزراعيين غير العاملين في دوائر الحكومية لغرض الافادة منها وتفعيل المبادرة الزراعية “.وتابع ” من الضروري تسهيل القروض المالية للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص وانشاء مشاريعهم الزراعية”.

وطالب المحمداوي ” مجلس محافظة البصرة ومحافظها بتعويض المهندسين الزراعيين في مزارع السيبة المتضررة من المد الملحي”.

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