2019/02/20 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع سيطرة السلام التابعة للواء رئاسة الجمهورية الثاني قرب مصفى الدورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/20 | 13:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.

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