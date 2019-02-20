القبض على عصابة للسطو المسلح متنكرين بزي نساء في بغداد

2019/02/20 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على عصابة للسطو المسلح مكونة من أربعة اشخاص متنكرين بزي نساء في العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت خلال اجراء ممارسة امنية ضمن سيطرة الصدرين في منطقة الشعلة عن القاء القبض على عصابة […]

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