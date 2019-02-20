2019/02/20 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اعترافات متهمين اثنين عن جريمة ترويجهما لنقود مزورة وبيعها إلى المواطنين ومكاتب الصيرفة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المتهمين اعترفوا لقاضي التحقيق باستلام المبالغ المزورة من دولة لبنان وبعد ذلك يقومون ببيعها وتصريفها في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اعترافات متهمين روجا لنقود مزورة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق اعترافات متهمين روجا لنقود مزورة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).