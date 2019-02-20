برشلونة في الأدوار الإقصائية - 3 سنوات دون انتصار خارج كامب نو في دوري أبطال أوروبا

2019/02/20 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر يمتلك برشلونة سجلًا سلبيًا من غياب الانتصارات خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متواصلة وتحديدًا منذ 23 فبراير 2016.وتعادل برشلونة دون أهداف مع ليون مساء أمس، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليج.فالفيردي مستاء من النتيجة سعيد بالأداءوكان آخر فوز للبلوجرانا خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي ضد أرسنال في فبراير 2016 بثنائية نظيفة من توقيع ليونيل ميسي.لقطات سنظل دائمًا نشاهدها طالما تواجد ميسي في الملعب 🤦‍♂️🏟️ pic.twitter.com/7wz6HSULaA— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019وخسر برشلونة في الموسم ذاته أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة.

وفي موسم 2016-2017 خسر النادي الكتالوني في ثمن النهائي من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة تلاها هزيمة أخرى في تورينو من يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

ومع إيرنستو فالفيردي، تعادل برشلونة بهدف لمثله ضد تشيلسي في "ستامفورد بريدج" قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة من روما في أوليمبيكو.



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جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني كان قد خسر في نصف نهائي 2014-2015 خارج أرضه من بايرن ميونخ بثلاثية لهدفين.





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