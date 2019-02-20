تحقيق البياع تصدق اعترافات متهمين اثنين روجا نقوداً مزورة في بغداد

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اليوم الاربعاء، اعترافات متهمين اثنين عن جريمة ترويجهم نقوداً مزورة وبيعها إلى المواطنين.

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