انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره في بغداد

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت أعمال الموتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره في بغداد برعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحضور ومشاركة ممثلي أكثر من ستين دولة ومنظمة عالمية ومستشارين وخبراء مختصين.

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