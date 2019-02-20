وزير دفاع فنزويلا : على المعارضة أن تمر على جثثنا قبل عزل مادورو

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن على أولئك الذين

يحاولون الاستيلاء على السلطة في فنزويلا أن "يمروا فوق جثث أفراد

الجيش أولا"، مؤكدا ولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو.وقال بادرينو في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الفنزويلي، أمس الثلاثاء،

"من يحاول أن يكون رئيسا هنا...



فعليه أن يمر فوق جثثنا أولا"، مشددا

على أن المحاولات لفرض حكومة "دمية" وغير وطنية في فنزويلا ستفشل.وأضاف الوزير أن الشعب وحده هو من يعبر عن إرادته حول من يريد أن

يحكمه بانتخابات مباشرة، قائلاً "نحن لا نعترف إلا بالسلطة التي

مصدرها سيادة الشعب الفنزويلي وإذا أرادوا ابتزازنا دعهم يبتزوننا،

وإذا أرادوا فرض عقوبات علينا دعهم يفرضونها، لكننا سنظل مدافعين عن

الوطن"!وأكد بادرينو ولاء الجيش للرئيس مادورو ، قائلا إن "الجيش والقوات

المسلحة تعترف بالرئيس مادورو قائدا لها" .ووصف وزير الدفاع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فنزويلا بأنه

غير مقبول ومتكبر ولا معنى له ورفض ما جاء فيه من الدعوات للجيش

الفنزويلي للتوقف عن دعم الرئيس مادورو.

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