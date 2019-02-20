وزارة التعليم تحدد أهدافها ضمن البرنامج الحكومي بخمسة محاور

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهداف الوزارة ضمن

البرنامج الحكومي، بخمسة محاور.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل، في

بيان ،تلقت آفاق نسخة منه، أن" اهم أهداف البرنامج الحكومي لوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي تتلخص في خمسة أهداف رئيسة تتمثل في

دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية، وتوأمة حقيقية

للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية، وخفض الترهل وإشاعة

الأجواء الأكاديمية ورفع المستوى العلمي فضلاً عن تأسيس الجامعات

الأهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي.وأشار السهيل إلى انه من ضمن الأهداف ايضاً الاستثمار في توسيع

الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والأكاديمية من قبل القطاع

الخاص العراقي والأجنبي وهذا ما تسعى إليه الوزارة لتحقيقها

ضمن الأوقات الزمنية المحددة .

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