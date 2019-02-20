جنايات ميسان تقضي بسجن مدان 15 سنة لارتكابه الـ

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بحق مدان ارتكب جريمة الدكة العشائرية وسط مدينة العمارة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "محكمة الجنايات في ميسان نظرت قضية مدان بارتكاب الدكة العشائرية بعد أن استهدف منزل احد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف تجاه الدار نتيجة حدوث مشاجرة بينهم في منطقة الجمعيات وسط مدينة العمارة".وأضاف البيان ان "المحكمة وجدت ان الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم وفق احكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".انتهى

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