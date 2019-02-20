المنتجات النفطية تجهز مشاريع الدواجن بمختلف أنواع الوقود وبالسعر المدعوم

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت هيأة التجهيز التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية بتجهز مشاريع الدواجن بمختلف أنواع الوقود وبالسعر المدعوم.

وذكر بيان للمنتجات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الهيأة "قامت بتجهيز حقول الدواجن والمفاقس الحاصلة على كتاب صادر من وزارة الزراعة أو هيأة الإستثمار بمنتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض وبالسعر الرسمي المدعوم وذلك من خلال خطة تجهيزية تضمن سد الإحتياج الكامل لهم من الوقود اللازم لعملها".وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين، ان "التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير النفط ثامر الغضبان نصت على أهمية تزويد حقول الدواجن والمفاقس بالمحروقات الكافية وذلك تنفيذاً للبرنامج الوطني والخطط التنموية لتشغيل مشاريع الدواجن لأجل دعم وتنشيط القطاع الخاص وخلق بيئة مناسبة مستوفية لشروط الإستثمار والعمل لغرض تحقيق معدلات نمو في الإقتصاد الوطني".من جانبه أوضح مدير هيأة التجهيز في الشركة "آلية تحديد الكميات المخصصة من منتوجي النفط الأبيض وزيت الغاز لغرض تجهيز المولدات وكذلك البويلرات والبيرنرات المستخدمة لأغراض التدفئة".وأشار الى أن "تجهيز المولدات بمنتوج زيت الغاز بكمية خمسة لترات لكل kva مع إعتماد الحدود العليا لقدرة مولدات الحقول العاملة بنظام الأقفاص الحديثة وهي 175 kva و100 kva لكل قاعة بالنسبة للحقول التي تعمل بنظام {القاعات الأرضية أوالسرحية}".وأضاف أن "البويلرات والبرنرات يكون تجهيزها حسب نوع المنتوج المستخدم يكون تجهيزها حسب نوع المنتوج المستخدم في تشغيلها حيث تجهز البويلرات بكمية {2000/ لتر شهرياً} والبرنرات بكمية {450 لتر / شهرياً}" مبيناً بأن "السعرالرسمي لزيت الغاز يبلغ {400 دينار/ لتر} وللنفط الأبيض يبلغ {300 دينار/ لتر}".انتهى

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