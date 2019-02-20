واع / تصديق اعترافات متهمين بجريمة ترويجهم لنقود مزورة وبيعها إلى المواطنين

2019/02/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد/ ز .ا

اعلنت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الأربعاء، عن تصديق اعترافات متهمين اثنين عن جريمة ترويجهم لنقود

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