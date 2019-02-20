2019/02/20 | 13:44

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قوات سوريا الديمقراطية: قافلة من عشرات الشاحنات تنقل المدنيين تغادر آخر معقل لداعش في شرق سوريا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات سوريا الديمقراطية: قافلة من عشرات الشاحنات تنقل المدنيين تغادر آخر معقل لداعش في شرق سوريا قناة الغد.

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