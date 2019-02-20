2019/02/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أن الحكومة وافقت على إضافة مبلغ 46 مليار دينار إلى موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.





وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق الاجتماع الأول لعام 2019 لفريق دعم الاستقرار الدولي والجهات الداعمة لمشاريع اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة".

ووفقا للبيان، اكد العلاق جاهزية الأمانة العامة للتواصل مع برنامج الأمم المتحدة لدعم وتمويل مشاريع اعادة الاستقرار بصورة مشتركة، بعد موافقة الحكومة على احاله مبلغ مساهمة (46) مليار دينار عراقي تضاف الى ميزانية الأمانة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توافق على إضافة مبلغ 46 مليار دينار لموازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توافق على إضافة مبلغ 46 مليار دينار لموازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).