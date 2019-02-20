مجلس الأمن يصدر بيانا بشأن الكويتيين المفقودين في العراق

2019/02/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حض مجلس الأمن الدولي، الاربعاء، السلطات العراقية على مواصلة “الجهود الايجابية” في سعيها الى حل المسائل المتعلقة بالمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الثالثة الذين لا يزالون مفقودين منذ 1990 و1991، فضلاً عن إعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.وأصدر هذا البيان الرئاسي في ضوء الإحاطة التي استمع اليها أعضاء مجلس الأمن من […]

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