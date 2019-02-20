2019/02/20 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، أن محكمة للجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم بالاشتراك في جريمة قتل فتى وإلقاء جثته في نهر.وقال المكتب في بيان إن “محكمة الجنايات في قضاء القرنة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمتهم قتل شخصا والقى بجثته في النهر بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤبد لمتهم قتل شخصا والقى بجثته في النهر بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).