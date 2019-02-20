الخزعلي : تصريحات القائم بالاعمال الاميركي إهانة للقوات المسلحة

2019/02/20 | 14:19

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بغداد -عراق برس-20شباط/ فبراير: عد امين عام حركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، تصريح القائم بالاعمال الامريكي الاخير بشان عدم استعدا القوات العراقية وحاجتها الى وجود القوات الاميركية “إهانة للقوات المسلحة العراقية”.



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وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه بـ (تويتر)، إن “‏تصريح القائم بالأعمال الأميركي الأخير، بان القوات العراقية غير مستعدة لوحدها للدفاع عن ارض العراق، فيه إهانة للقوات المسلحة العراقية من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة ارهاب وطيران جيش وقوة جوية”.

وأضاف، أن “تصريحه هو محاولة أخرى لتبرير التواجد الأمريكي”، مبينا أنه “عليه ان يعلم ان العراق قوي بشعبه وقواته المسلحة”.

وكان القائم باعمال السفارة الامريكية، جوي هود، في لقاء مع عدد من وسائل الاعلام في مقر السفارة بالمنطقة الخضراء، وردا على سؤال حول عزم بعض البرلمان اقرار قانون ينص على اخراج القوات الاجنبية، قال: “القوات الأميركية هنا (في العراق) بدعوة مباشرة من الحكومة العراقية، وفقط متواجدة بضوء هذه الدعوة”.

واضاف، ان “الحكومة العراقية لو دعتنا الى الخروج فسنخرج وليس فقط نحن بل جميع قوات التحالف والناتو، وكذلك المستثمرين الاجانب”، مبينا انه “اذا غادرنا العراق الأن فان الوضع الأمني لن يكون مضمونًا، وفيما يخص الاستثمارات الاجنبية، فبامكانها النمو هنا لأنها متاكدة من بيئة أمنية ثابتة بوجودنا”.

وتابع هود قائلا: “ليس بالضرورة ان تاخذ كلامي وانما الكلام للجهات العراقية المختصة مثل عثمان الغانمي، وعبد الامير يارالله، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واخرين، وجميعها تقر ان القوات العراقية غير مستعدة لوحدها”.انتهى (1)

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