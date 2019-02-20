2019/02/20 | 14:19

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الكمارك تعلن حلول عاجلة لمعالجة مشاكل إجازات الاستيراد

بغداد -

كلمة

اعلنت الهيئة العامة للكمارك يوم الاربعاء سعيها لإيجاد

معالجة سريعة لتلافي ما أسمته بـ "إشكالية التباين في وحدات القياس

المعتمدة للبضائع في اجازات الاستيراد الصادرة قبل نفاذ مشروع توحيد

الرسوم و الأجراءات الكمركية في ٢٠١٩/٢/١٦" .

وذكر بيان للهيئة أن "هنالك تنسيقا عاليا مع الشركة العامة للمعارض

والخدمات التجارية العراقية من أجل أيجاد صيغة أتفاق لاعتماد إجازات

الاستيراد الصادرة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٣ ) لسنة ٢٠١٩

وسيتم حل الإشكالية في غضون (٢٤) ساعة بالتعاون مع الشركة

وفروعها في المحافظات".

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