المحكمة الادارية تثبت الطريحي محافظا لكربلاء

2019/02/20 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محكمة القضاء الاداري يوم الاربعاء رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وابلغ مصدر قضائي شفق نيوز، بأن المحكمة ردت قرار مجلس محافظة كربلاء وثبتت الطريحي في منصبه.

وكان مجلس المحافظة قد صوّت في جلسة عقدها يوم 8/1/2019 على اقالة الطريحي، عازيا السبب الى مجموعة من المخالفات قام بها المحافظ ومنها إدارية وقانونية ومالية تسببت بالهدر المال العام.

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