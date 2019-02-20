استقالة ثامنة بحزب العمل البريطاني..وماي عرضة لأول انشقاق بين صفوفها

2019/02/20 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تتواصل الاستقالات في صفوف حزب المعارضة داخل المملكة المتحدة، حيث باتت البرلمانية جوان ريان المشرعة الثامنة التي تستقيل من حزب العمل.





ويسبق هذا القرار، استقالة 7 برلمانيين من حزب العمل المعارض في بداية هذا الأسبوع ليشكلوا ما يسمى "المجموعة المستقلة" بسبب خلافهم مع نهج "جيرمي كوربين" رئيس الحزب تجاه البريكست إلى جانب معاداة السامية.





وأعلنت "جوان ريان" قرارها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بـ"تويتر"، أمس الثلاثاء، مرجعة السبب في ذلك إلى مزاعم معاداة السامية داخل الحزب.





وكتبت عبر "تويتر": "بعد 4 عقود، لقد اتخذت قراراً صعباً بالاستقالة من حزب العمل"، مع إضافة هاشتاج "تغيير السياسة".





وأضافت جوان والتي انتخبت عن دائرة شمال انفليد بالمملكة المتحدة، أنها تمثل المواطنين في شمال انفليد وسوف تستمر في ذلك والتحدث بشأنهم كعضو تابع للمجموعة المستقلة.





وفي الوقت نفسه، كتبت المجموعة المستقلة عبر موقع "تويتر": نرحب الليلة بجوان ريان في المجموعة المستقلة، جوان رفضت معاداة السامية في حزب العمل.





وعلى صعيد آخر، فإنه بحسب تقرير نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية، تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أول انشقاقات عن حزب المحافظين وسط استعداد 3 من الأعضاء إعلان استقالتهم.





وذكر التقرير الذي استشهد بمصادر مطلعة على تلك المسألة، أن الأعضاء الثلاثة هم: أنا سوبري وهايدي ألين وسارة ولاستون، مشيراً إلى أنهم سيعلنون قرارهم في وق لاحق من اليوم.





ويعني انضمام أعضاء البرلمان الثلاثة التابعين لحزب المحافظين إلى المجموعة المستقلة الانتقال إلى صفوف المعارضة داخل مجلس العموم البريطاني والابتعاد عن صفوف تريزا ماي.





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