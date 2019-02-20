بهاء الأعرجي: هذه هي اسباب انسحابي من التيار الصدري

2019/02/20 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأربعاء، سبب انسحابه من التيار الصدري، فيما أكد أن قادة الشيعة في تحالفي البناء والإصلاح أهدروا حقوق الشيعة.وقال الأعرجي، في بيان صحفي، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (20 شباط 2019)، إن “انسحابي من التيار الصدري كان بسبب وجود تدخلات اقتصادية واجتماعية وشخصية في […]

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