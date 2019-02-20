اليوم.. مباراتان في ممتاز الكرة

2019/02/20 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتواصل، اليوم الاربعاء، مباريات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز لكرة القدم باقامة مباراتين.وسيواجه فريق الحدود نظيره البحري على ملعب التاجي، فيما سيلاعب الزوراء فريق الديوانية على ملعب الشعب الدولي.وتستكمل مباريات الجولة ذاتها يوم الخميس بستة لقاءات اذ سيلاعب فريق النجف فريق السماوة في ملعب الاول، ويلتقي في ملعب التاجي فريقا الصناعات الكهربائية […]

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