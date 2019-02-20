بهاء الأعرجي يكشف سبب انسحابه من التيار الصدري

2019/02/20 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، سبب انسحابه من التيار الصدري، فيما أكد قادة الشيعة في تحالفي البناء والإصلاح أهدروا حقوق الشيعة.وقال الأعرجي في بيان صحفي، ان “انسحابي من التيار الصدري كان بسبب وجود تدخلات اقتصادية واجتماعية وشخصية في عملي”، مؤكدا ان ” المشاكل مع التيار الصدري لم تغير علاقتي ...

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