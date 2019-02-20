صحة كردستان تعتمد تقنية تطبيق الهواتف النقالة بتوفير الخدمات الطبية

2019/02/20 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الصحة في اقليم كردستان ريكوت حمه رشيد، الاربعاء عن اعتماد الوزارة تقنية جديدة في توفير الخدمات الصحية عبر تطبيق في الهواتف النقالة الذكية.وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وتابعته /المعلومة/، إن “الخدمات الصحية للمرضى والموطنين سيتم تقديمها عبر الهواتف الذكية النقالة من خلال تنزيل تطبيق”، مبينا ان “اسم التطبيق […]

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