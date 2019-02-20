كاميرا «الغد» ترصد المشهد في سبها بعد سيطرة الجيش الليبي على المدينة

2019/02/20 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد سيطرة الجيش الليبي على مدينة سبها جنوب البلاد، يشهد الوضع الأمني في المدينة تحسنا كبيرا بعد سنوات من انتشار الفوضى والجريمة.



كاميرا الغد رصدت الوضع الأمني في المدينة.

وقال اللواء المبروك الغزوي، آمر المنطقة العسكرية في سبها: “تم تشكيل مجموعة عمليات تطير الجنوب، للقيام بتطهير مدينة سبها والجنوب بالكامل من الإرهابين والمرتزقة”.

المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا من سبها عوض البرغثي.

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