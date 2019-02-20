جواهر.. مطربة سودانية عشقها العرب

2019/02/20 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا زالت أغاني الفنانة السودانية جواهر تتردد في أذهان محبيها ومعجبيها في أرجاء الوطن العربي، فهي فنانة وضعت بصمتها الخاصة على الساحة الفنية حيث مزجت بين الفن السوداني والمصري في نمط إبداعي فريد جمع بين التلقائية والموهبة المتفردة.

بدأت مشوارها الفني في سن صغيرة إلى أن انتقلت للقاهرة خلال التسعينيات لتواصل مسيرتها بقوة وتقدم عددا من الأغاني تركت أثرا كبيرا في الجمهور منها “حمادة” و”بومبوني” و”سمارة”.

وقالت جواهر خلال حوارها في برنامج “يوم جديد” انها أحبت الغناء في سن صغيرة، وكانت تشارك في الحفلات المدرسية منذ المرحلة الابتدائية، وانها كانت لا تترك فرصة لا تغني فيها.

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