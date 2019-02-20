امانة بغداد تغلق المرائب غير المرخصة في منطقة جكوك

2019/02/20 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بإغلاق المرائب غير المرخصة في منطقة جكوك التي انشئت من دون استحصال الموافقات الرسمية .وذكر بيان لمديرية العلاقات والإعلام في الامانة، ان ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت بتنفيذ حملة لإغلاق مرائب وقوف ومبيت السيارات غير المرخصة في منطقة جكوك التي انشئت من دون استحصال الموافقات الرسمية والقانونية […]

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