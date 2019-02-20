اتحاد الكرة يحدد موعد اعلان اسماء مدربي الفئات العمرية

2019/02/20 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، موعد اعلان اسماء مدربي منتخبات الفئات العمرية.وقال عضو اتحاد كرة القدم يحيى كريم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “اجتماع الاتحاد يوم الاثنين المقبل سيشهد اعلان اسماء مدربي منتخبات الاشبال والناشئين والشباب الذين سيقودون منتخباتنا في الاستحقاقات الرسمية المقبلة”.وأضاف كريم، أن “الاتحاد يسعى بشكل جاد لترتيب وضع […]

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