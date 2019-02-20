انخفاض عدد الوفيات بسبب التسمم بالكحول في روسيا

2019/02/20 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:20.02.2019 | 11:00 GMT | مجتمع

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كشف تقرير نشره مركز "سياسة الكحول" القومي الروسي أن عام 2018 شهد 5568 حالة تسمم بالكحول في روسيا، ما يقل بنسبة 18% عما كان عليه العدد عام 2017.

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وأشار التقرير إلى أن عدد وفيات التسمم بالكحول في موسكو ازداد بنسبة 45%، ليبلغ 123 حالة.أما عدد وفيات التسمم بالكحول في الدائرة الفدرالية الوسطى، فشكل نسبة 24.2% من أصل عدد الوفيات لها في روسيا.واحتلت مقاطعة ياروسلافل المرتبة الأولى (153 تسمما) في روسيا من حيث وفيات التسمم بالكحول.وكانت إدارة الرقابة الروسية على الاستهلاك قد أشارت، في أكتوبر الماضي، إلى انخفاض عدد وفيات التسمم بالكحول في روسيا، في الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر عام 2018، بـ1227 تسمما، أي بنسبة 15.7%، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2017.يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت، في 15 فبراير الجاري، بأن وزارة الصحة الروسية انتهت من وضع قانون يرفع سن من يحق له شراء المشروبات الكحولية في روسيا.المصدر: إزفيستيا

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