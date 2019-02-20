لوكاس سيلفا: سوف أعود قريبًا لريال مدريد

2019/02/20 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد لوكاس سيلفا، لاعب ريال مدريد المعار إلى صفوف كروزيرو البرازيلي اقترابه من العودة إلى صفوف الملكي مؤكدًا رغبته في الحصول على فرصة.سيلفا انضم إلى ريال مدريد في يناير 2015 ولم يحصل على فرصة كبيرة ورحل معارًا إلى عدة فرق.

وقال البرازيلي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قضيت فترة جيدة في ريال مدريد وكنت أعلم بأنني احتاج فرصة للتأقلم".

وتابع: "عقدي ينتهي في ريال مدريد 2020 وسوف أرحل عن كروزيرو في منتصف العام الجاري وبعدها سوف أدرس مستقبلي وأتمنى العودة مجددًا إلى أوروبا".



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pic.twitter.com/BgSG22yO5H— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019صاحب الـ 25 عامًا كشف أنّه في 2016 عانى من ألم بسيط عند عضلة القلب ولكن الأمر لم يكن خطيرًا وهو في حالة بدنية جيدة.

واختتم: "لا أزال أتواصل مع لاعبين من ريال مدريد مثل مارسيلو وكاسيميرو وتربطني علاقة قوية بدانيلو، كما أنّ رودريجو وفينيسيوس جونيور قادران على النجاح مع الميرينجي".

ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع صفقات شابة من البرازيل في الفترة الأخيرة.





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