المحكمة الادارية ترد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي

2019/02/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الادارية اليوم الاربعاء، رد قرار اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

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