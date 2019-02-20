شاهد .. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على مواطن كفيف بعد اقتحام منزله بمدينة بيت لحم

2019/02/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،الأربعاء، بالمواطن الكفيف منذر

مزهر في بلدة الدوحة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية

المحتلة.وقال المواطن مزهر، إن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح، بعد

أن اقتحمت منزله بشكل همجي، وانهالت على رأسه وكتفه بالضرب على

الرغم من أنه كفيف ويغسل الكلى، ولا يقوى على الحركة، إلا بمساعدة

شخصين على الأقل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت شابين،

وأطلقت قنابل الغاز، ما أدى إلى احتراق مركبة تعود لأحد المواطنين.

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