وزير التجارة الكويتي يكشف سبب زيارته الى بغداد

2019/02/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان، الاربعاء، ان زیارته

للعراق تھدف لحلحلة جمیع المعوقات امام تنشیط التجارة بین البلدین

والنھوض بھا الى مستویات جیدة.وأضاف الوزیر الروضان في كلمت خلال جلسة مباحثات رسمیة مع نظیره وزير

التجارة محمد العاني بحضور كبار المسؤولین من الوزارتین ان "العراق

الیوم وبعد انتصاره على الارھاب یسعى لتطویر اقتصاده" مشیراً الى ان

تنشیط التعاون التجاري مع الكویت في ھذه المرحلة من شأنھ ان یعود

بالنفع على الطرفین".ورأى ان "مستوى التبادل التجاري بین البلدین حالیا لا یرتقي لمستوى

العلاقات المتطورة بینھما ولابد من النھوض به وتطویره".واكد الروضان، "وجود ارادة حقیقیة من الجانب الكویتي وبتوجیھات سامیة

من أمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتطویر العلاقات

التجاریة كما أنه لم یخف وجود الكثیر من المعوقات امام تطویر الحركة

التجاریة" مؤكدا ان "زیارته الیوم تعكس رغبة صادقة لحلحلة كل تلك

المعوقات".وبین ان "زیارته ستشھد لقاءات مع العدید من الجھات الحكومیة المختصة

والقطاع الخاص العراقي كما ان ممثلین عن القطاع الخاص الكویتي سیلتقون

بنظرائھم العراقیین" مؤكدا ان "لدى البلدین فرصة ذھبیة لزیادة حجم

التبادل التجاري وتحقیق شراكة جیدة بینھما".وكان وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان وصل الیوم الاربعاء

الى العاصمة بغداد في زیارة رسمیة تستغرق یومین یلتقي خلالھا عددا من

كبار المسؤولین العراقیین لبحث سبل تطویر العلاقات التجاریة بین

البلدین.

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