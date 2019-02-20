الموت يغيب أحد

2019/02/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد حياة كان ملؤها المعانا والألم حتى اللحظة الأخيرة، فارق شاب أميركي الحياة عن عمر يناهز 29 عاما.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن والد شون ميليكين نعى ابنه الذي توفي في إحدى مستشفيات ولاية تكساس، الأحد.وقال الوالد في منشور عبر "فيسبوك" :" كان {ابني} يعاني من مشكلات في تنفسه يوم الأحد، وتمكنوا من انعاشه، وبعد فترة قصيرة توقف قلبه"، مضيفا "كان رجلا صالحا، له قلب طيب".وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد عانى شون، البالغ من العمر 29 عاما، من مضاعفات عدوى ألمت به، أدخل على أثرها المستشفى، لتتدهور حياته هناك، وصولا إلى رحيله.وبلغ وزن الشاب الراحل نحو 408 كيلوغراما، علما أنه بدأ يعاني من مشكلة الوزن المفرط منذ طفولته، وخرجت عن السيطرة بعدما انفصل والداه.ظهر ميليكين الابن في برنامج تلفزيوني عام 2016، حيث كان وزنه يصل إلى 272 كيلوغراما، ليروي تفاصيل حياته التي أصبحت جحيما بسبب السمنة.ولم يكن قادرا على الوقوف أكثر من 30 ثانية متواصلة أثناء تصوير البرنامج.وأصبح طريح الفراش بعدما وصل وزنه أثناء السنة الأولى من المدرسة الثانوية 181 كيلوغراما.وكان يخطط إلى الانتقال من منزله في كاليفورنيا إلى هيوستن لمعرفة ما إذا كان قادرا على تحمل عملية جراحية لإنقاص الوزن لأنه كان يعلم أنه لن يكون بمقدوره العيش أكثر من 30 عاما إذ بقي بهذا الوزن، وليس واضحا ما إذا خضع لعملية أم لا.وقال في مقابلة صحفية لاحقا: "عندما أستيقظ كل صباح، علي أن أواجه حقيقة ما أصبحت عليه حياتي.



أنا كبير جدا وبالكاد أستطيع أن تحرك.



كل ما أستطيع القيام به الذهاب إلى الحمام".وكان العالم العربي شهد حالة مماثلة عام 2017، إذ توفيت المصرية إيمان عبد العاطي التي يعتقد أنها كانت أثقل امرأة في العالم حينها، بعد معاناة طويلة مع تداعيات الزيادة الهائلة في وزنها.انتهى

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