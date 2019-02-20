خمسة مدربين عالميين ’’عاطلين’’ يبحثون عن وظيفة جديدة

2019/02/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أصبح عدد لا بأس به من مدربي النخبة في عالم كرة القدم بلا وظيفة في الوقت الحاضر، فمنهم من استقال أو تعرض للإقالة، ومنهم من اختار الابتعاد بإرادته بعدما تشبع بالألقاب، وأيقن أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك 5 مدربين من الطراز الأول ينتظرون التحدي المقبل، وقد يكون الموسم الجاري أو المقبل هو نهاية الانتظار بالنسبة لهم، خاصة مع اقتراب بعض الأندية الأوروبية من الإطاحة بمدربيها الحاليين.

يأتي على رأس هؤلاء، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قرر التخلي عن الإدارة الفنية لريال مدريد، بعد تحقيق رقم قياسي تاريخي، تمثل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

واستفاد زيدان من فترة الراحة التي تلت رحيله عن العملاق الإسباني، لإعادة شحن طاقته ودراسة العروض المقدمة أو المقترحة، حيث ينظر إليه مانشستر يونايتد الإنجليزي كخليفة محتمل للمدرب المؤقت، النرويجي أولي جونار سولشاير، في حين انضم تشيلسي إلى السباق للتوقيع مع الأسطورة الفرنسي، بينما يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو في أن يحظى بفرصة لمّ الشمل مع مدربه السابق، حال تدريبه يوفنتوس.

تجربة البرتغالي مورينيو مع «الشياطين الحمر» لم يحالفها النجاح، وللمرة الأولى في مسيرته يفشل في التتويج بلقب الدوري مع أحد أندية النخبة التي دربها.

وبعد إقالته من مانشستر يونايتد، يمني مورينيو نفسه بفرصة واحدة يمكن أن تنقله إلى الدوري الألماني أو الفرنسي أو حتى تدريب أحد المنتخبات الوطنية.

ومن غير المتوقع أن يقود الإيطالي كونتي أي فريق حتى نهاية الموسم الجاري، حيث تشير التقارير إلى أنه يفضّل البداية من الصفر الموسم المقبل مع فريق جديد.

وبعدما قاد الإيطالي، صاحب الـ 49 عامًا، يوفنتوس وتشيلسي إلى الهيمنة المحلية، فسوف يدرس كونتي خطوته المقبلة بدقة.

وكانت تكهنات ربطت العام الماضي اسم كونتي بتدريب ريال مدريد خلفًا لزين الدين زيدان، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة "الميرنجي".

كان مطلع عام 2019 هو الأول الذي يمر على أرسين فينجر، وهو خارج الإدارة الفنية منذ عام 1996.



فقد رحل المدرب الفرنسي عن أرسنال الصيف الماضي، بعدما أمضى مع الفريق 22 عامًا.

وقد أعرب في إحدى المقابلات، عقب استقالته من أرسنال، عن أمله في البداية من جديد، دون الكشف عن وجهة محددة.

وقال " أشعر بأنني سأبدأ من جديد، لكن لا أعلم أين بعد، أشعر بالراحة والاستعداد للعمل".

وينتظر الفرنسي، صاحب الـ 70 عامًا، خوض تحدٍ جديد، ولا يُستبعد أن يتولى منصب المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لم يجد المدرب لوران بلان الفائز بالدوري الفرنسي أربع مرات، حتى الآن، مشروعًا يرضي طموحاته، رغم أن التقارير الفرنسية تشير إلى أنه مرشح بقوة لتولي تدريب مانشستر يونايتد.

وأوضح بلان قبل بضعة أسابيع، قائلاً: "لا أظن أنني سأبقى لفترة طويلة دون نادٍ، لقد تلقيت عروضًا جيدة جدًا، لكنني أنتظر مشروعًا جيدًا مع نادٍ لديه طموح".

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