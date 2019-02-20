شروط جديدة بشأن المرشحين للداخلية قد تعطل استكمال الحكومة

2019/02/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة خليجية، عن وجود شروط جديدة لتقديم اسماء مرشحين الى وزارة الداخلية، فيما اشارت الى ان هذه الشروط قد تعطل استكمال الحكومة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول قريب من الحوارات الجارية بين الكتل السياسية قوله ان “هناك لقاءات مكثفة لحسم مرشح وزارة الداخلية”، مبينا ان “هناك شروطا وضعت لتقديم المرشح هو ان يتم دراسة ملفات […]

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