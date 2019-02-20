الجزائر تبدأ الإنتاج في حقل توات للغاز

2019/02/20 | 14:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت سوناطراك الجزائرية يوم الأربعاء إنها بدأت الإنتاج في حقل توات للغاز التابع لها، والبالغة طاقته الإنتاجية 12.8 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف بيان سوناطراك أن الحقل ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا.

ونبتون إنرجي، وهي شركة منتجة للنفط والغاز مدعومة من شركات استثمار مباشر، هي شريكة سوناطراك في الحقل.

وبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز 135 مليار متر مكعب في 2018.

وتواجه الجزائر عضو أوبك، وهي مُورد كبير إلى أسواق الغاز الأوروبية، صعوبات لزيادة إنتاجها من الطاقة، والذي تعول عليه بقوة في الإنفاق الحكومي اللازم لتمويل المشاريع التنموية والاجتماعية.

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