النجف الاشرف تعلن أستحصال موافقة الموارد المائية على زراعة كافة الاراضي في المحافظة لمحصول الشلب

2019/02/20 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف ورئيس المجلس الزراعي الاعلى هاشم الكرعاوي اليوم الاربعاء، انه حصلت موافقة وزير الموارد المائية على زراعة كافة الاراضي في

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