المحكمة العليا تبقي محافظ كربلاء في منصبه

2019/02/20 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء، ان المحكمة الادارية ردت قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.وقال اعلام المحافظة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "المحكمة الادارية قررت رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي".

واعلن عضو مجلس كربلاء محمد الطالقاني، في الثامن من كانون الثاني الماضي، ان المجلس صوت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.

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