غسان جاد الله: تصويب وضع منظمة التحرير لا يكون بمصادرة حق الآخرين في انتقادها

2019/02/20 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح غسان جاد الله إن منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الراهن لا تمثل كل مكونات المجتمع الفلسطيني، وأن تصويب وضع المنظمة لا يكون بمصادرة حق الآخرين في انتقادها.

وذكر جادالله،في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن جوهر شرعية وتمثيل منظمة التحرير يرتكز على استيعابها لكل القوى السياسية والمجتمعية على اختلافاتها السياسية والأيديولوجية، إلا أنها أصبحت أكثر فجاجة منذ عقد جلسة المجلس الوطني الأخير الذى عقد تحت حراب الاحتلال في مقر المقاطعة برام الله.

واستطرد قائلا: “الخلل تعمق في منظمة التحرير بسبب تهميش الكثير من أبناء فتح الذين يختلفون مع نهج الرئيس محمود عباس، وكذلك تهميش للفصائل الوطنية و الإسلامية، والغاء تمثيل غالبية القوى المجتمعية الأخرى من الطلاب والعمال والفلاحين والمستقلين الحقيقيين وغيرهم”.

ودعا جادالله، إلى اتخاذ خطوات عملية جادة لإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير واستيعاب كافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في بنيتها والعمل معاً من أجل فلسطين، ففلسطين تحتاج كل أبنائها.

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